Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj: Önceliğimiz faiz değil yatırım olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişiminden sonra eski bakan Lütfi Elvan ve yeni bakan Nureddin Nebati, devir teslim töreninde bir araya geldi. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin dile getirildiği törende Nebati, ekonomik hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin yeni bir yola girdiğinin altını çizen Nebati, önceliklerinin yüksek faiz değil yüksek istihdam olduğunu vurguladı.

"SORUMLULUĞUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade eden Nebati, "Millete bu makamda hizmet için sorumluluk gerekiyor ve bu sorumluluğu aldık. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

Yıllardır hayali kurulan tam bağımsız Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girildiğini söyleyen Nebati, "Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak.

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"KRONİK SORUNLARI ÇÖZÜP İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ"

Görevimiz, yatırım üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak, Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydı ile ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek asla kulağını sokaktan işten, iş adamından, çalışanından uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.

"İNSANLARIN ÖNCELİKLİ OLDUĞU BİR POLİTİKAMIZ OLACAK"

Artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi geliştiriyoruz. Bu ülkede sabit gelirliler nasıl enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi. Bundan sonraki yolculuklarımızda önceliklerimiz arasındadır. Ekonomi yönetimi emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlayışımız olacak."

Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

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"ÖNEMLİ OLAN HİZMETLERİMİZ"

"İnşallah herkes için ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olacak devir teslim yapıyoruz. Burada devir teslim yapmıştık sayın bakanım görevi devralmıştı. Allah ömür verirse, bu makamları Rabbimize hamdederek ama inşallah işin sonunda başarılı ve milletimizin hayrına, ülkemizin yararına işler yaparak devretmeyi nasip etsin. Bakanlık gelip geçici, önemli olan; yaptığımız hizmetler, akşam başımızı yastığa koyduğumuz andaki huzur.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK GEREKİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanı'ma, şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvendiği için teşekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize böyle bir makamda hizmet etmek için büyük bir sorumluluk gerekiyor, bu sorumluluğu gece yarısı itibarı ile aldık. Bundan sonra da bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Hazine ve Maliye Bankalığı, Türkiye’nin çok önemli bir merkezidir. Bakanından aşağıdaki uzmana kadar güvenlik görevlilerine kadar herkesin alın terinin aktığı, akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz. Böylesi merkezde işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz

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"ÖNGÖRÜLEBİLİR EKONOMİ"

Öngörülebilir bir ekonominin daha da anlam kazanacağı adımlar atacağız. Atılacak adımların paydaşlar ile sürekli karar alındığı gerek parlamentodaki vekillerimiz ile gerek iş dünyası ile çalışanlar ile her türlü görüş alışverişinin en yoğun yaşandığı bir dönemi gerçekleştireceğiz.

Bu millet doğru yapanın, doğru gidenin, samimi olanın hep yanında olmuştur; Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti'yi hep destekledi. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı’mız aldığı bu desteğin hiçbirini boşa çıkarmadı, bundan sonra da boşa çıkmayacak.

"ALLAH YOLUMUZU AÇIK ETSİN"

Güçlü, güvenilir, kararlı, ilgili kurum ve kuruluşların eş güdüm içinde çalıştığı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği politikalar çerçevesinde adımların atıldığı, bunların uygulanmasında her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Rabb’im bizlere yardım etsin"

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#CANLI Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Lütfi Elvan ve Nureddin Nebati arasında devir teslim töreni gerçekleştiriliyor. https://t.co/3l9AiqrV7t — Yeni Şafak (@yenisafak) December 2, 2021

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev alan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla birlikte Bakan olarak görevine başladı.

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