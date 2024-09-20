Kaçak depodan Etnografya Müzesi'ne

Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına yapılan şafak baskınında yurt dışına kaçırılmak üzere paketlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Yaklaşık 1 aya yakın süre yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Mamak’ta bir şüphelinin adresine ulaşıldı. Evinin alt katında bulunan boş daireyi depo olarak kullandığı tespit edilen şüphelinin evi değerli tarihi eserlerle dolu çıktı. Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Müdürlüğü görevlilerinin yürüttükleri çalışmalarda Osmanlı döneminden 33, Selçuklu döneminden 7, Roma döneminden 7 ile birlikte Bizans dönemine ait bir sikke ele geçirildi. Ayrıca 2 taş hayvan fosili, Roma dönemine ait bir obje ve Osmanlı dönemine ait 5 objeye el kondu. Evinde çok sayıda tarihi eserle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 sikke ile 8 objenin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.