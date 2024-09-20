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Kaçak depodan Etnografya Müzesi'ne

Kaçak depodan Etnografya Müzesi'ne

Oğuzhan Ürüşan
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kaçak tarihi eserler.
Kaçak tarihi eserler.

Ankara’da tarihi eser kaçakçılarına yapılan şafak baskınında yurt dışına kaçırılmak üzere paketlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Yaklaşık 1 aya yakın süre yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Mamak’ta bir şüphelinin adresine ulaşıldı. Evinin alt katında bulunan boş daireyi depo olarak kullandığı tespit edilen şüphelinin evi değerli tarihi eserlerle dolu çıktı. Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Müdürlüğü görevlilerinin yürüttükleri çalışmalarda Osmanlı döneminden 33, Selçuklu döneminden 7, Roma döneminden 7 ile birlikte Bizans dönemine ait bir sikke ele geçirildi. Ayrıca 2 taş hayvan fosili, Roma dönemine ait bir obje ve Osmanlı dönemine ait 5 objeye el kondu. Evinde çok sayıda tarihi eserle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 46 sikke ile 8 objenin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.


ABD'de ele geçirilen 18 tarihi eser vatanına dönüyor

ABD'de ele geçirilen tarihi ve sanatsal değere sahip 14 eserin Türkiye'ye iadesi kapsamında New York Türkevi'nde devir teslim töreni düzenlendi. Türkevi'nde yapılan törende, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Hazal, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Manhattan Bölge Savcılığı yetkilileri ve THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu ile Türk ve Amerikalı basın mensupları hazır bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı konuşmasında, eserlerin ele geçirilmesinde Türk kurumlarıyla işbirliği yapan Manhattan Bölge Savcılığı ve ekibine teşekkür ederken, iadesi sağlanan 14 eser arasında dünya arkeoloji literatüründe önemli yere sahip olan, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti kökenli 1 bronz heykel ve 2 bronz heykel başının bulunduğunu belirtti. Kültür varlıklarının ait olduğu ülkelere iadesinin, sadece tarihi ve estetik objelerin ilgili ülkelere geri verilmesinden ibaret olmadığının altını çizen Yazgı, "Yapılan iade çalışmalarının insanlığın evrensel kültürüne sunduğu katkının zaman içerisinde daha iyi anlaşılacağını umuyorum." dedi.

#Ankara
#Etnografya Müzesi
#kaçak

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