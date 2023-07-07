Kaçak parka suç duyurusu

Kaçak parkı ilk kez 18 Haziran’da Yeni Şafak gündeme getirmişti.
İBB, İstanbul’un fethinde Osmanlı ordusunun ilk şehitlerini verdiği ve şehit mezarlarının da bulunduğu Duatepe’de kaçak park inşa etti. Bölgeyi 2017’de “Rumeli Hisarı Fetih Şehitliği” olarak tescil eden Anıtlar Kurulu’nun “Çalışmaları durdurun” uyarısı da dikkate alınmadı. Kurul 5 Temmuz’da toplandı. Alınan kararda, “Boğaziçi SİT alanı içerisinde bulunan Rumelihisarı Fetih Şehitliği’ne izinsiz uygulama yapanlar hakkında 2863 sayılı yasa kapsamında adli ve idari işlem başlatılması” talep edildi. “İBB’nin Fetih Şehitliği zeminine yaptığı izinsiz uygulamaların da ivedilikle kaldırılması” istendi.