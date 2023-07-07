Kaçak parka suç duyurusu

Son dönemde İstanbul'u iyice unutup CHP genel başkanlığı koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretinde vatandaş tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu, yanına gelerek "Hani her şey çok güzel olacaktı?" diye soran kadına "Geçmiş bayramın mübarek olsun. Tamam ablacım iyi günler. Hiç endişe etme. Sen kıskan da çatla senin de oyunu alacağım." dedi.