Kadim şehrin asırlık mirası: Erzurum’da coğrafi işaret seferberliği

Erzurum, tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye genelinde Gaziantep, Konya ve Hatay ile zirve yarışını sürdürüyor. Erzurum, devam eden 25 yeni başvuru süreciyle birlikte Türkiye’nin en çok coğrafi işaretli ürüne sahip ili olma hedefini ulaşmak istiyor. İşte Erzurum adına coğrafi işaret başvurusu yapılan ve değerlendirmesi devam eden ürünler; Ezurum Enişte Tatlısı/Yemeği, Hınıs Fasulye Şekeri, Erzurum Bakırı, Erzurum Fasulye Kavurması, Erzurum Yumurtalı Patates Salatası, Erzurum Patatesli Mercimek Yemeği, Çat Balı, Uzundere Haris Erik Dolması, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Sarma Kadayıfı, Erzurum Ramazan Pides,i Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Paça Çorbas,ı Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güveci, Pasinler Köfte, Narman Yeşil Mercimeği ve Erzurum İspir Gobdini.