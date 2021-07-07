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GAZİANTEP

Kadın girişimcilere 70 bin tavuk desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki kadın hayvan yetiştiricilerine verdiği destekte yeni bir pencere açarak hayvan üreticisi 5 bin kadına 70 bin adet ‘atak-s yumurta tavuğu’ dağıttı. Hayvan yetiştiricileri, bölge için uyumlu tavukların ekonomik anlamda çok iyi bir getiri sağlayacağını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadın girişimcilere 70 bin tavuk desteği
Tavukların dağıtımı, ilçelerdeki kadın hayvan yetiştiricilerinin taleplerine göre düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte hayvancılığa ve tarıma verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde hayvan üreticisi 5 bin kadına 70 bin adet bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli atak-s türü tavuk dağıtımı gerçekleşti.

HER HANEYE 15 TAVUK DÜŞTÜ

  • Tavukların dağıtımı, ilçelerdeki kadın hayvan yetiştiricilerinin taleplerine göre düzenlendi. Kadın hayvan yetiştiricilerine ulaştırılan atak-s türü tavuklar, Gaziantep’in 9 ilçesindeki hanelere 15’er adet dağıtıldı. Tavuklar dağıtım zamanında 18 haftalık olup 1 kilo 850 gram civarında bir ağırlığa sahip. 15 tavuktan aylık ortalama 400-450 adet yumurta elde edilebiliyor. Kadın girişimciler, sosyal yardım niteliği taşıyan tavuk dağıtımlarının ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN TEŞEKKÜR

Atak-s yumurta tavuklarını alan Fatma Murat, hali hazırda tavuk yetiştiriciliği yaptığını aktararak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine kadın hayvan yetiştiricileri için organize ettiği tavuk dağıtımları için teşekkür ederim” dedi. Köy hayatında tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Ayşe Çakmak ise her haneye dağıtılan bölge için uyumlu atak-s türü için şunları söyledi: “Yumurtlama oranı yüksek olan tavukların ev ekonomimize olumlu etkisi olacak.” Ayşe Geçken de tavuk dağıtımına öncülük eden Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini ileterek, “Hanemize dağıtılan tavuklar çok iyi bir ekonomik getiri sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’den iklim değişikliği semineri

  • Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünyayı Koru Başka Gidecek Bir Yerimiz Yok ERASMUS Öğrenci Değişim Programı kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 farklı ülkeden gençler için “İklim Değişikliği” konulu seminer düzenlendi. Programı kapsamında Macaristan, Letonya, Romanya, İtalya ve Türkiye’den katılım sağlayan liseli öğrenciler ve öğretmenlerin oluşturduğu 28 kişilik grup, seminer sonrasında şehrin ve şehirli insanların küresel çapta meydana gelen iklim değişikliği üzerindeki etkilerini tartıştı ve Ekolojik Atölye’de atölye çalışmasında bulundu. Etkinliğe katılım sağlayan yabancı grup, küresel ısınmanın etkilerinin tartışıldığı ekolojik binanın gerçekten örnek bir yapı niteliği taşıdığını vurguladı, ev sahipliği için de Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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