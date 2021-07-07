Kadın girişimcilere 70 bin tavuk desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte hayvancılığa ve tarıma verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürlüğü iş birliğinde hayvan üreticisi 5 bin kadına 70 bin adet bölgeye uyumlu, yumurtlama oranı fazla ve hastalıklara karşı yüksek dirençli atak-s türü tavuk dağıtımı gerçekleşti.

HER HANEYE 15 TAVUK DÜŞTÜ

Tavukların dağıtımı, ilçelerdeki kadın hayvan yetiştiricilerinin taleplerine göre düzenlendi. Kadın hayvan yetiştiricilerine ulaştırılan atak-s türü tavuklar, Gaziantep’in 9 ilçesindeki hanelere 15’er adet dağıtıldı. Tavuklar dağıtım zamanında 18 haftalık olup 1 kilo 850 gram civarında bir ağırlığa sahip. 15 tavuktan aylık ortalama 400-450 adet yumurta elde edilebiliyor. Kadın girişimciler, sosyal yardım niteliği taşıyan tavuk dağıtımlarının ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN TEŞEKKÜR

Atak-s yumurta tavuklarını alan Fatma Murat, hali hazırda tavuk yetiştiriciliği yaptığını aktararak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine kadın hayvan yetiştiricileri için organize ettiği tavuk dağıtımları için teşekkür ederim” dedi. Köy hayatında tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraştığını belirten Ayşe Çakmak ise her haneye dağıtılan bölge için uyumlu atak-s türü için şunları söyledi: “Yumurtlama oranı yüksek olan tavukların ev ekonomimize olumlu etkisi olacak.” Ayşe Geçken de tavuk dağıtımına öncülük eden Başkan Fatma Şahin’e teşekkürlerini ileterek, “Hanemize dağıtılan tavuklar çok iyi bir ekonomik getiri sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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