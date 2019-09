Kadın otobüs şoförleri görevde

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 17 kadın, işbaşı yaptı. Kadın şoför sayısının ilk etapta 30'a çıkarılması hedefleniyor. Göreve başlayan şoförlerden Fatma Nihal Buruk ise şoförlüğün çocukluk hayali olduğunu vurguladı.

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

İzmir'in kadın otobüs şoförleri

Her sektörün zorlukları olduğunu aktaran Buruk, “Kendimize güveniyoruz, zorluklara göğüs germeyi biliyoruz. Yolcuların şoförlere bakış açılarını değiştirmek istiyoruz” dedi. Döndü Eser de daha önce servis şoförlüğü yaptığını, eşinin de otobüs kullandığını belirterek, şunları kaydetti: "11 yaşında bir kızım var. Bir gün bana 'Babam daha güçlü olduğu için otobüs kullanıyor' dedi. Ona kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek için ehliyet aldım, Şimdi diyor ki, 'Her şeyi kadınlar da yapabilir'"