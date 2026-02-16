Kadro şişti bütçe çöktü

CHP’li Seyhan Belediyesi’ne ilişkin mali denetim, personel giderlerinin yasal sınırı aştığını ortaya koydu.
Yaklaşık 780 bin nüfuslu ilçede, iştirak şirketleri dahil toplam personel gideri 1 milyar 546 milyon 365 bin liraya ulaştı. Bu tutar, mevzuatta öngörülen yüzde 40’lık üst sınırın yüzde 52,21 seviyesine çıkmasına neden oldu. Mevzuata göre belediyelerin personel giderleri, belirlenen hesaplama yöntemine göre bulunan tutarın en fazla yüzde 40’ı olabiliyor. Seyhan Belediyesi için bu üst sınır 1 milyar 184 milyon 741 bin lira olarak hesaplandı. Ancak tutar Seyhan’da 1 milyar 546 milyon 365 bin lira oldu.
İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR
Denetim bulguları, özellikle şirket personelinin toplam mali yük içindeki payına dikkat çekti. Mevzuat gereği personel giderleri yasal sınırın altına düşene kadar yeni personel alımı yapılamıyor. Belediye şirketlerine işçi alımı için de bakanlık izni gerekiyor. Mevcut tablo nedeniyle ilerleyen dönemde personel politikalarında daralma yaşanabileceği değerlendiriliyor.
BELEDİYE FATURA ÖDEYEMİYOR
Öte yandan belediyenin 2024 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarını zamanında ödememesi nedeniyle 614 bin 20 lira gecikme zammı, araç muayenelerindeki gecikmeler nedeniyle ise 12 bin 869 lira gecikme bedeli ödediği belirlendi. Böylece toplam 626 bin 889 lira ek mali yük oluştu. Sayıştay raporunda, faturaların son ödeme tarihinden sonra yatırılması ve araç muayenelerinin süresinde yapılmaması kamu zararı olarak kaydedildi.