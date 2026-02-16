Kadro şişti bütçe çöktü

Yaklaşık 780 bin nüfuslu ilçede, iştirak şirketleri dahil toplam personel gideri 1 milyar 546 milyon 365 bin liraya ulaştı. Bu tutar, mevzuatta öngörülen yüzde 40’lık üst sınırın yüzde 52,21 seviyesine çıkmasına neden oldu. Mevzuata göre belediyelerin personel giderleri, belirlenen hesaplama yöntemine göre bulunan tutarın en fazla yüzde 40’ı olabiliyor. Seyhan Belediyesi için bu üst sınır 1 milyar 184 milyon 741 bin lira olarak hesaplandı. Ancak tutar Seyhan’da 1 milyar 546 milyon 365 bin lira oldu.