​Kafkaslarda Sarsılmaz Kardeşlik

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan tarafından Azerbaycan’ın ev sahipliğinde icra edilen ve bölgede büyük yankı uyandıran “Üç Kardeş” tatbikatından sonra; Kafkaslar’da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tatbikatla gövde gösterisi yapıyor. Türkiye’nin Kafkaslarda barış ve istikrarın tesisi için çağrı yaptığı 6’lı platform içindeki ülkelerden biri olan Gürcistan’ın ev sahipliğinde Eternity-21 (Sonsuzluk-21) tatbikatı düzenleniyor. 1 Ekim’de Tiflis’te başlayan tatbikat, 9 Ekim’e kadar devam edecek. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan orduları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmeyi amaçlayan tatbikat, yıllık planlı tatbikatlar arasında. Kafkaslarda 2000’den itibaren icra edilen Sonsuzluk Tatbikatları, Azerbaycan ve Gürcistan arasında petrol boru hattının korunmasını da kapsayan barışı destekleme harekatına yönelik senaryoya dayalı olarak her yıl icra ediliyor.

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İKİ DEVLET TEK MİLLETİZ

Bugün ise Türkiye ve Azerbaycan ordularının katılımıyla Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatı başlıyor. Azerbaycan zaferinin ardından Türk dünyasını buluşturacak koridorda yer alan Nahçıvan’da icra edilecek tatbikat, 8 Ekim’de sona erecek. Halen Karabağ’da mayın temizliğinden ateşkesin korunmasına omuz omuza mücadele veren Türkiye ve Azerbaycan orduları, tatbikatta iki kardeş ülke kara kuvvetleri arasındaki dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeyi hedefliyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin artarak devam etmesi planlanıyor. İki ülke ordularının ortak faaliyetlerindeki artış, aynı zamanda “iki devlet, tek millet” anlayışıyla Türkiye’nin Azerbaycanlı kardeşlerinin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceği mesajını içeriyor.

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Dünyayı ürküttü

Kafkaslarda artan ortak eğitim ve tatbikat faaliyetleri, gerek bölgede Ermenistan’a destek veren ülkeler, gerekse uluslararası arenada endişeyle takip ediliyor. Son olarak Eylül ayında Türkiye Azerbaycan ve Pakistan ordularının katılımıyla “Üç Kardeş” adıyla Bakü’de icra edilen müşterek tatbikat, bölgesel barışın tesisinde bölge ülkeleri arasındaki iş birlikleri ve Karabağ’da Azerbaycan’ın zaferiyle oluşan mevcut statükonun devamındaki güçlü iradeyi gösteren yönüyle öne çıkmıştı.