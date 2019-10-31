Gündem İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü Asker biber gazı kullandı
3. SAYFA

Kağızman'da iki köyün birbirine girdiği kavgada 11 kişi yaralandı

İki köyün kavgasında ortalık savaş alanına döndü: Asker biber gazı kullandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde çobanların tartışmasına 2 köyün fertlerinin de karışmasıyla çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Haber Merkezi IHA
Sopa ve biber gazının kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.
Sopa ve biber gazının kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kağızman’a bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastane önünde tekrar başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı.

Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta taşlı sopalı kavga: 11 yaralı
OYNAT 01:18
Kars'ta taşlı sopalı kavga: 11 yaralı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, hastane önünde 2 köyün fertleri arasında çıkan tekme, tokat ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane önünde tekrar başlayan kavga da taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Saldırı anlarını o esnada araba içerisinde bulunan vatandaşlar kameraya aldı.


Hayatın her alanında karşımıza çıkıyorsunuz

Hayatın her alanında
karşımıza çıkıyorsunuz

Yusuf İslam'dan Türklerin yardımseverliğine övgü.
18 rejim unsuru teslim edildi

18 rejim unsuru
teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı detayları açıkladı.
Alkışlıyorumtebrik ediyorum

Alkışlıyorum
tebrik ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara...
Gizli bir direniş var

Gizli bir direniş var

Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimi mercek altına alınacak.
Üç bakan <br>iki saat görüştü

Üç bakan
iki saat görüştü

"Aile" için toplandılar...
Azil süreci <br>resmen başladı

Azil süreci
resmen başladı

​Temsilciler Meclisi tasarıyı onayladı.
Metal yorgunluğunun<br>son izleri silinecek

Metal yorgunluğunun
son izleri silinecek

​Erdoğan, belediye başkanları ile bir araya geldi.
4 il için kar uyarısı

4 il için kar uyarısı

Cumartesi akşama kadar devam etmesi bekleniyor.
Yüzde 99'u tamam

Yüzde 99'u tamam

​Yıkılan binaların tam listesi ortaya çıktı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

307 hakim ve savcının<br> görev yeri değişti

307 hakim ve savcının
görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesi yayımlandı.
Tahliye kararı

Tahliye kararı

Eren Erdem için tahliye kararı verildi.
Beklenen<br> yağış başladı

Beklenen
yağış başladı

​İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.
Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

​Bakan Akar, yakalanan 18 rejim askerine ilişkin açıklama yaptı.
Nar yedi<br>hayatını kaybetti

Nar yedi
hayatını kaybetti

​4 yaşındaki Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

​Akar'ın ziyaretinde göze çarpan detay.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.