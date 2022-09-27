Gündem Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi
MERSİN

Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in, teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önlediği ve bir teröristi etkisiz hale getirdiği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi
​Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK’lı teröristlerin Tece Polisevi’ne düzenlediği saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önlediği görüldü.

ŞEHİT OLMADAN TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

Ayrıca Gezer'in bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi
OYNAT 00:37
Kahraman polis memuru Sedat Gezer teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önledi
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in, teröristlerle çatışarak ilerlemelerini önlediği ve bir teröristi etkisiz hale getirdiği görüldü.

Bakan Soylu şehit polis Sedat Gezer'in cenaze törenine katıldı
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Bakan Soylu şehit polis Sedat Gezer'in cenaze törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Sedat Gezer için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Bakan Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Türk Polis Teşkilatı, siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Jandarmamız, Mehmetçiğimiz, tüm güvenlik güçlerimiz büyük bir aileyiz. Ne olursa olsun, ne ortaya konulursa konulsun bilinmesini isteriz ki. Şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı sevgili Sedat kardeşim, buradaki polis arkadaşlarım, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz, senin ve tüm kahraman şehitlerimizin kanını yerinde bırakmamıştır. Sen kendi kanını yerinde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir abimizsin. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin. Başımız sağ olsun. Kıymetli ailesi başınız sağ olsun. Türk Polis Teşkilatı'nın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.'

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