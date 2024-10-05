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Kahramanmaraş'ta akli dengesi bozuk kadın hastaneyi pompalı tüfekle bastı

Kahramanmaraş'ta akli dengesi bozuk kadın hastaneyi pompalı tüfekle bastı

21:375/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
AA
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Tüfekle hastaneyi basan kadın
Tüfekle hastaneyi basan kadın

Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, kadının psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi

Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alındı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#Kahramanmaraş
#Hastane
#Pompalı Tüfek

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