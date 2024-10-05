Kahramanmaraş'ta akli dengesi bozuk kadın hastaneyi pompalı tüfekle bastı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Fatih ilçesinde surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in ailelerini ziyaret ederek onların yanında olduklarını vurguladı ve başsağlığı dileklerini iletti.