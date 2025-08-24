Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Yeni Şafak
Seda Ekinci
07:0824/08/2025, Pazar
G: 24/08/2025, Pazar
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, yerin 19.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 05.59’da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 19.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.



