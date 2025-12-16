Kahramanmaraş’ta öldürülen genç kızın yakınlarından adalet çağrısı

Cinayete kurban giden Sultan’ın teyzesinin oğlu Fatih Sakınmaz, "Bu yaşanan olayın son olmasını istiyoruz. Bir daha hiçbir kadının şiddet görmemesini, öldürülmemesini istiyoruz. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve bu suçu işleyen canilerin en ağır cezayı almasını yetkililerden özellikle talep ediyoruz. Burada insanların halini görüyorsunuz. Günlerdir herkes yıkılmış durumda. 22 yaşında, gencecik bir kız evinden işine, işinden evine giderken hayattan koparıldı. Annesinin bundan sonra nasıl yaşayacağı, kardeşlerinin nasıl ayakta kalacağı hepimizin ortak sorusu. Bu evladımız defalarca adliyeye giderek şikayetçi oldu. Tehdit edildi, darbedildi. Bekçiler tarafından şüphelinin elinden alınmasına rağmen, gerekli işlemler yapılmadı. Ne uzaklaştırma kararı çıktı ne de tutuklama oldu. Bugün bir can toprak altında" diye konuştu.