Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın fedakarlığı yürekleri dağladı: Kendini çocuklara siper etti

21:2515/04/2026, Çarşamba
Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki hain saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara, eğitim camiasını yasa boğdu.
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için siper olduğu sırada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Okulda yaşanan kan donduran olayda, öğrenciler ve öğretmenler büyük panik yaşadı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

FEDAKARLIĞI YÜREK DAĞLADI

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü iletişim ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Ayla Kara’nın, saldırı anında öğrencilerini korumaya çalıştığı öğrenildi. Kara’nın öğrencilerini kurşunlardan korumak üzerlerine kapandığının ortaya çıkması yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

OKULUN SEVİLEN ÖĞRETMENİYDİ

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğu belirtilen Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü oluşturdu. Ayla Öğretmenin meslektaşları, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirdi. Kara’nın öğrencilerine olan bağlılığı, fedakarlığı ve örnek kişiliğine vurgu yapılan mesajlarda, eğitim camiasının büyük bir değerini kaybettiği ifade edildi.



