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Kahta'daki 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

Kahta'daki 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

09:4229/04/2025, Salı
IHA
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99 çiftçiye % 70 hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.
99 çiftçiye % 70 hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtımı yapıldı.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde düzenlenen törenle ilçede bağcılıkla uğraşan üreticilerin daha hijyenik ortamlarda ürün elde etmelerini sağlamak için 99 çiftçiye üzüm sıkma makinesi desteği verildi.


Bölgenin tarım şehri olduğuna dikkat dikkat çeken Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, her şartlarda üreticilerin ve çiftçilerin daima yanında olduklarını söyledi.


Müdür Yıldırım, "Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, çiftçilerimizi destekleyerek, onlara hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurum olarak gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımsal üretimdeki paylarını arttırma çabasındayız. Bölgemizde 16 bin dekar üzüm alanı var. Bakanlığımızca desteklenen projelerle çiftçilerimizin kırsaldaki refah düzeylerini daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Bugün, GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 99 çiftçimize % 70 hibeli üzüm sıkma makinesi dağıtımını gerçekleştirdik. GAP İdare Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



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