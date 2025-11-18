Yeni Şafak
Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada üç yaralı

23:1718/11/2025, Salı
AA
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da otomobil, aynı yönde seyrettiği kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.T.B'nin (31) kullandığı 48 ARM 707 plakalı otomobil, Dutluk köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Taşova Belediyesine ait İ.E. (57) yönetimindeki 05 HC 227 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan G.T. (30) ve F.E. (75) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan F.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



