Amasya’da plastik malzeme dolu depo yandı: Yükselen dumanlar metrelerce öteden görüldü

22:1217/11/2025, Pazartesi
IHA
Amasya’da plastik malzeme dolu çadır depoda yangın çıktı. Yükselen duman ve alevler metrelerce uzaklıktan görülürken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İpekköy Karaçalılık mevkiinde bir depoya ait çadırda yangın çıktı. Plastik malzemelerin olduğu çadırdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Aicl Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin kısa sürede sardığı depodaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

 Duman ve alevlerin metrelerce uzaklıktan görüldüğü yangında depoda hasar oluştu.



Yangına tanık olan Erdem Sarı, "Alevler ve dumanlar çok yükselmişti. Bizde şaşırıp, korktuk. İtfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü" dedi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


#Amasya
#Plastik
#Yangın
