Amasya’da plastik malzeme dolu depo yandı: Yükselen dumanlar metrelerce öteden görüldü

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İpekköy Karaçalılık mevkiinde bir depoya ait çadırda yangın çıktı. Plastik malzemelerin olduğu çadırdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Aicl Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.