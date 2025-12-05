Kanser tedavisinde teknoloji sıçraması: Daha az radyasyon daha hızlı sonuç

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kanser teşhis ve tedavisinde önemli bir teknolojik atılım yaparak Üst Düzey Dijital PET/BT sistemi ile Yapay Zeka Destekli Karar Destek Modülünü hizmete aldı. Bu yeni sistem, hem çok daha erken tanı koymayı hem de hastalara kişiye özel tedavi planlamayı mümkün kılıyor.

onkoloji

ZOR GRUPLARI NET GÖRÜYOR

Hastanede kurulan geniş alanlı Üst Düzey Dijital PET/BT cihazı, klasik PET teknolojilerine göre çok daha hızlı ve duyarlı görüntü sağlıyor. Böylece, tümörler çok daha erken aşamada tespit edilebiliyor. Minimal hastalık kalıntıları bile görülebiliyor. Gereksiz radyasyon maruziyeti azaltılıyor. Pediatrik hastalar, kilo sorunu olanlar, anksiyete yaşayan hastalar gibi zor görüntülenen gruplarda çok daha net sonuçlar elde ediliyor. Bu gelişmiş görüntüleme altyapısı, hastaneyi Türkiye’deki ileri seviye merkezler arasında güçlendiriyor.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP

Yeni sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri, PET verilerinin yapay zeka ile değerlendirilmesi. Yapay zeka modülü, lezyonları daha yüksek doğrulukla sınıflandırıyor. Tedavi yanıtını objektif ve tekrarlanabilir kriterlerle ölçüyor. Hastaların risk profillerini analiz ederek erken uyarı ve destek sağlıyor. Klinik kararların daha güvenli ve öngörülebilir alınmasına yardımcı oluyor. Bu sayede doktorlar, hastaların tedavi süreçlerini daha yakın takip edebiliyor ve kişiye özel planlama yapabiliyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

KANSERDE DİJİTAL ÇAĞ

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, sistemin açılışı sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün ülkemizin sağlık vizyonu adına önemli bir gün. Dijital PET ve Yapay Zeka Destekli Karar Destek Sistemi ile kanser teşhis ve tedavisinde uluslararası standartlarda yeni bir sayfa açıyoruz. Amacımız, Türkiye’yi kapsamlı kanser merkezleri açısından dünya ile rekabet edebilir bir konuma taşımak.”

SAĞLIK EKOSİSTEMİNE KATMA DEĞER