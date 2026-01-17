Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Kapıköy’de bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kapıköy’de bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

18:4917/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Van İl Jandarma Komutanlığı
Van İl Jandarma Komutanlığı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimler sırasında durdurulan bir araçta yaptığı aramda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el konulurken olayla ilgili Y.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapıköy mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti sırasında bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Van’ın Saray ilçesi Kapıköy mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda paket sigara bulundu. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, olayla ilgili Y.Ş. (34) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.


Güvenlik güçlerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.




#Kapıköy
#Kaçak Sigara
#Jandarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik fırsatı altın tepside sunuldu! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu