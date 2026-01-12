Bebek Otel'de kaçak yapılar yıkılıyor

Yeni Şafak
09:0912/01/2026, Pazartesi
DHA
Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'in kaçak olduğu tespit edilen alanlarında Zabıta ekipleri yıkım çalışması başlattı.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlanması bekleniyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele geldi. Ekiplerin otelin sahil kısmında bulunan bölümündeki alanda çatıdaki çalışmaları devam ediyor.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın evinde emniyet ekipleri tarafından arama yapıldı. Yıldırım'ın evinde bulunan bazı kumar malzemelerinin sadece özel müşteriler için hazırlandığı ortaya çıktı. “Özel müşterilere” oynatıldığı iddia edilen kumar partilerinde kullanılan poker pulları, paralar, telefonlar ve USB ele geçirildi.



