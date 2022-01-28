Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan metrelerce sahiplerini takip ettiler

Muş'ta besiciler yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı

Muş merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsünün karlar altındaki zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı. Koyunlar, yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikteki Yukarıyongalı köyüne götürülüyor.



Kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, 'Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı köye götürdük. Koyun sürüsüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık' dedi.