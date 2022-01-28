Gündem Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan metrelerce sahiplerini takip ettiler
ARTVİN

Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan metrelerce sahiplerini takip ettiler

Artvin'de 750 küçük baş hayvanları ile köye doğru gitmeye çalışan besici Ahmet Biçer, dönüş yolunda yoğun kar bastırınca farklı bir yöntem denedi. Yolu açmak ve hayvanların kaybolmasını engellemek için önden yolu açarak sürünün tek sıra halinde arkasından yürüttü. Biçer, sürünün oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruğu özçekim yaparak ölümsüzleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler
IHA
Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler
Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler
IHA
Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler
Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler
IHA
Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan tek sıra halinde metrelerce sahiplerini takip ettiler

Artvin’de besicilik yapan Ahmet Biçer, kışladan köye dönüş yolunda kar bastırınca 750 küçükbaş hayvanı metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Biçer, o anları ise öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.

750 küçük baş hayvan metrelerce kuyruk oluşturdu

Artvin’in Ardanuç ilçesi Adakale mahallesinde besicilik yapan Ahmet Biçer, 750 küçükbaş hayvanıyla birlikte kışladan köye gitmek için hareket etti. Yolda sürüsüyle birlikte yoğun kara yakalanan Biçer, sürünün önüne geçerek yolu açtı. 750 küçük baş hayvan sahibinin izlerini takip ederek tek sıra haline ilerlemeye başladı. Metrelerce uzunluğunda kuyruğun oluşturduğu o görüntüleri ise sürü sahibi Biçer öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.

Muş'ta besiciler yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı
OYNAT 01:00
Muş'ta besiciler yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı
Muş merkez Omurlar mezrasında beslenen koyun sürüsünün karlar altındaki zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı. Koyunlar, yem bitince saatlerce karla kaplı arazide yürütülerek 6 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 1800 rakım yükseklikteki Yukarıyongalı köyüne götürülüyor.

Kar yağışıyla birlikte Omurlar Mezrası'na aldıkları sürüyü yemlerin bitmesi sebebiyle köye getirmek zorunda kaldıklarını belirten sürü sahibi Eyüp Omur, yolculuğun zorlu geçtiğini söyledi. Omur, 'Mezrada yem kalmadığı için hayvanlarımızı köye götürdük. Koyun sürüsüyle birlikte 4-5 saat yol yürüdük. Mezra ile köyümüz arasındaki mesafe 6 kilometredir. Her yer kar ve bazı yerlerde fırtınadan dolayı kar kalınlığı yüksekti, koyunlarla birlikte kar üzerinde çileyi çeke çeke geldik. Kara bata çıka köye vardık' dedi.


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