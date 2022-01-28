Kar bastırınca 750 küçük baş hayvan metrelerce sahiplerini takip ettiler
Artvin'de 750 küçük baş hayvanları ile köye doğru gitmeye çalışan besici Ahmet Biçer, dönüş yolunda yoğun kar bastırınca farklı bir yöntem denedi. Yolu açmak ve hayvanların kaybolmasını engellemek için önden yolu açarak sürünün tek sıra halinde arkasından yürüttü. Biçer, sürünün oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruğu özçekim yaparak ölümsüzleştirdi.
Artvin’de besicilik yapan Ahmet Biçer, kışladan köye dönüş yolunda kar bastırınca 750 küçükbaş hayvanı metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Biçer, o anları ise öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.
750 küçük baş hayvan metrelerce kuyruk oluşturdu
Artvin’in Ardanuç ilçesi Adakale mahallesinde besicilik yapan Ahmet Biçer, 750 küçükbaş hayvanıyla birlikte kışladan köye gitmek için hareket etti. Yolda sürüsüyle birlikte yoğun kara yakalanan Biçer, sürünün önüne geçerek yolu açtı. 750 küçük baş hayvan sahibinin izlerini takip ederek tek sıra haline ilerlemeye başladı. Metrelerce uzunluğunda kuyruğun oluşturduğu o görüntüleri ise sürü sahibi Biçer öz çekim yaparak ölümsüzleştirdi.