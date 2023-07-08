Kara kutu firar etti

Nuri Gökhan Bozkır, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) yüzbaşı rütbesindeyken önce sauna çetesi, ardından Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yargılandı. 2015’te Suriye’ye gönderilen mühimmatla ilgili açılan davada sanık oldu. Bozkır, Suriye’deki silahlı bazı gruplara yasa dışı askeri mühimmat göndermekle suçlandı. Şanlıurfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 9 sanık arasında bulunan Bozkır, Ukrayna’ya kaçtı. Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarılıp Ukrayna’dan iadesi istendi. Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’ya iltica talebi 8 Aralık 2020’de nihai olarak reddedildi. Ukrayna Başsavcılığı 16 Aralık’ta Bozkır’ın Türkiye’ye iadesine karar verdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bozkır’ı Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi.

Mayıs ayında görülen Hablemitoğlu davasında, aralarından Bozkır’ın da bulunduğu tutuklu 6 sanığın tamamı “mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali” nedeniyle “yurt dışına çıkış yasağı” adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bozkır, Suriye’deki gruplara silah sevkiyatıyla ilgili açılan davada da yargılanıyordu. 9 sanık hakkında karar çıktı. Tutuksuz yargılanan Bozkır, 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar üzerine, adli kontrol gereği her hafta polis merkezine gidip imza vermesi gereken Bozkır’ın, bu yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edildi. Bozkır hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bozkır’ın tahliye olduktan sonra kaçma planı yaptığı ve Meriç üzerinden Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya geçtiği iddia edildi. Güvenlik birimleri, sınır kapıları, deniz yolu ve gümrüklerde inceleme başlattı.