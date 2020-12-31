Gündem Kara Kuvvetleri Darbe Davasında karar çıktı 92 darbeciye ceza yağdı
POLİTİKA

Kara Kuvvetleri Darbe Davası'nda karar çıktı: 92 darbeciye ceza yağdı

Kara Kuvvetleri Darbe Davası'nda karar çıktı: 92 darbeciye ceza yağdı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KKK) ele geçirmeye çalışan 132 cuntacının yargılandığı davada karar çıktı. 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KKK) ele geçirmeye çalışan 132 cuntacının yargılandığı davada karar çıktı. 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

  • KKK’deki darbe faaliyetlerini yöneten eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve eski albay Hasan Yılmaz ile 15 Temmuz’daki görevi darbe karşıtı komutanları “derdest etme” olan eski Albay Mutlu Serkan Vurdem’in de bulunduğu 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Eski KKK Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar, eski Kurmay Yarbay Ahmet Ejder, cuntacı binbaşılar Cevdet Serbest ve Zeyit Karagöz müebbet hapse çarptırılan sanıklar arasında. Genelkurmay Çatı Davası’nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski KKK Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha’ya, bu davada da 103 yıl hapis cezası verildi.

Abone Ol Google News
Korku dağları sardı

Korku dağları sardı

​İki gece aynı yerde kalamıyorlar.
Hesabını boşaltmaya çalışmış

Hesabını boşaltmaya çalışmış

​Vahşi cinayetin faili ile ilgili yeni detay.
CHP’de İnce tasfiye

CHP’de İnce tasfiye

​Yönetim, ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.
Hesap verecekler

Hesap verecekler

Kobani iddianamesi hazır.
Beklenen aşılar geldi

Beklenen aşılar geldi

Koronavirüs ile mücadelede önemli adım.
Şehirlerde son durum nasıl?

Şehirlerde son durum nasıl?

​Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası...

Yargıda reform yılı

Yargıda reform yılı

Devrim niteliğindeki düzenlemeler tek tek hayata geçiriliyor.
Mesanesinden 2 kilo taş çıktı

Mesanesinden 2 kilo taş çıktı

​Hatıra olarak saklayacak.
Hasta sayımız <br>düşmeye devam ediyor

Hasta sayımız
düşmeye devam ediyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
CHP yine <br>bildiğimiz gibi

CHP yine
bildiğimiz gibi

​CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtüsü ile ilgili tepki çeken ifadeler.
Yol haritası belli oldu

Yol haritası belli oldu

​Aşı ile ilgili sonuçlar canlı paylaşılacak.

250 milyonluk borçlanma isteyen ​Mersin Belediyesi Başkanı Seçer protokol isimlerine dağıttı.
Poşetler dolusu <br>para buldular

Poşetler dolusu
para buldular

​Temizlik işçileri buldukları parayı sahibine teslim etti.
İddianame hazır

İddianame hazır

Ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme...
Hizmet dolu bir yıl

Hizmet dolu bir yıl

​Türkiye üreticisi çiftçisiyle durmadan çalıştı.
5A uydumuz için <br>tarih belli oldu

5A uydumuz için
tarih belli oldu

​Türkiye'nin heyecanla beklediği güne az kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.