Kara Kuvvetleri Darbe Davası'nda karar çıktı: 92 darbeciye ceza yağdı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı (KKK) ele geçirmeye çalışan 132 cuntacının yargılandığı davada karar çıktı. 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

KKK’deki darbe faaliyetlerini yöneten eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve eski albay Hasan Yılmaz ile 15 Temmuz’daki görevi darbe karşıtı komutanları “derdest etme” olan eski Albay Mutlu Serkan Vurdem’in de bulunduğu 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Eski KKK Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar, eski Kurmay Yarbay Ahmet Ejder, cuntacı binbaşılar Cevdet Serbest ve Zeyit Karagöz müebbet hapse çarptırılan sanıklar arasında. Genelkurmay Çatı Davası’nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski KKK Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha’ya, bu davada da 103 yıl hapis cezası verildi.