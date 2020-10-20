Kara yolunda ceset bulundu: Çarpıp kaçan sürücü aranıyor İzmir'de otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Sinan Kaya adlı kişi olduğu belirlenen cesede bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi. Polis, kaçan aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 15:25 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 15:45 DHA