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Gündem Kara yolunda ceset bulundu Çarpıp kaçan sürücü aranıyor
İZMİR

Kara yolunda ceset bulundu: Çarpıp kaçan sürücü aranıyor

İzmir'de otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Sinan Kaya adlı kişi olduğu belirlenen cesede bir aracın çarpıp kaçtığı belirlendi. Polis, kaçan aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kara yolu kenarında ceset bulundu; çarpıp kaçan sürücü aranıyor.
Kara yolu kenarında ceset bulundu; çarpıp kaçan sürücü aranıyor.

İzmir- Aydın kara yolunun Çaybaşı mevkisinde saat 09.30 sıralarına bir erkek cesedi olduğunu görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Sinan Kaya'ya (39) ait olduğunu saptadı.

Kara yolu kenarında ceset bulundu; çarpıp kaçan sürücü aranıyor.
  • Bir aracın çarparak ölümüne neden olduğu belirlenen Kaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaya'ya çarpıp kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kütahya'da bir evde çürümüş ceset bulundu: Ceset 6 ay sonra fark edildi
GÜNDEM
Kütahya'da bir evde çürümüş ceset bulundu: Ceset 6 ay sonra fark edildi

Eminönü'nde denizde ceset bulundu
FOTOĞRAF 5
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Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi.
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Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı.
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Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı.
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Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü İDO iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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