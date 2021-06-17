Karabağ adaletin zaferi

Erdoğan, konuşmasının sonunda, Şair Bahtiyar Vahapzade’nin “Azerbaycan- Türkiye” şiirinin “Bir ananın iki oğlu, Bir emelin iki kolu, O da ulu bu da ulu, Azerbaycan- Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan- Türkiye” mısralarını okudu.

Azerbaycan’a tarihi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Meclisi’ne hitap etti. Tarihi mesajlar veren ve her zaman Azerbaycan’ın yanında olacaklarını belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Karabağ’ın azat edilmesi, Azerbaycan’ın bağımsız geçen 30 yılının en önemli hadisesidir. Bu zaferle Kafkaslar’da kanayan bir yara kapanırken, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğdu. Bölgenin topyekun kalkınması, refahın artması, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

EVLERİNDEN UZAK KALDILAR

Geçtiğimiz 30 yılda Karabağ’da yaşanan kriz döneminde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin bu işten kazançlı çıktığı, kimlerin de kaybettiği gayet iyi biliniyor. Canı yananlar, kanı dökülenler, acı çekenler, maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ’da yaşayan insanlardır. Benim Azeri kardeşlerim 30 yıl kendi meskenlerinden ne yazık ki kaçkın hale geldiler ve oralar işgal halindeydi.

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya bilsin ki dün Azerbaycan'ın yanındaydık yarın da yanında yer alacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan Milli Meclisi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu kutlu vatan savaşı döneminde Türkiye hem devlet hem de millet olarak, tüm kalbiyle Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarında yanında yer alacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BÜTÜN DÜNYA BİLSİN

30 yılın sonunda hamdolsun tekrar işgal altında olan bu topraklar sahiplerine kavuştu. Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların ve devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki inşallah yarın da yanında yer alacağız. Azerbaycan’ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azatlığı azatlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir.

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YENİ BİR KARABAĞ OLACAK

Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca yakıp yıkanları, giderken de geride kalan her şeyi ateşe verenleri görmeyenler, azatlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Onların yaktıkları köyleri, yıktıkları şehirleri Azerbaycan şimdi tekrar yeniden inşa ediyor. Beraber, buraları inşa edeceğiz ve yeni bir Karabağ meydana getireceğiz. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ’da iki dönem arasındaki farka baksın.

DÜNYA Şuşa sözü

ŞUŞA’NIN KADİM TARİHİNE GÜZEL BİR SELAM

Karabağ, coğrafya olarak dünyanın en güzel bölgelerinden biri olmanın yanında kültür ve medeniyet olarak da en birikimli yerlerinden biriydi. İnşallah yine öyle olacak. Bu yıl Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa’yı gelecek yıl da ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak görmekten memnuniyet duyarız. Türk dünyasının dört bir yanından gelecek kültür ve sanat ehlinin, bu güzel şehirde buluşması Şuşa’nın kadim tarihine verilen en güzel selam olacaktır.

Kanın değil kalbin zaferi

Erdoğan, Karabağ Zaferi’nin Azerbaycan’a, Kafkaslar’a ve dünyaya getireceği yararların kıymetinin zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacağını belirterek “Bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu, yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin, nobranlığın değil zarafetin, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim, bu zaferin ardından yapılanlara ve yapılacaklara baktığımızda, çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir” dedi. Erdoğan, Karabağ’ın her köşesine huzur, sükun ve umudun hakim olduğunu ifade ederek “Evlerinden, yurtlarından 30 yıldır ayrı olan Azerbaycanlı kardeşlerimize yuvalarına dönme yolu açılmıştır. İnşallah, bir sonraki gelişimizde bu toprakların insanlarının evlerine yerleştiğini görmenin de bahtiyarlığını yaşayacağız” diye konuştu.

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Bölge rahatladı

İşgalin sebep olduğu sürekli çatışma halinden kaynaklanan yorucu gerginliğin ortadan kalktığına işaret eden Erdoğan, “Şu anda yollar süratle yapılıyor, viyadükler yapılıyor, elektrik santralleri bir taraftan kuruluyor bir taraftan açılıyor. Bunları gözlerimle gördüm, onun için söylüyorum. Bir taraftan inşallah yine altyapı tesisleri yapılıyor ve bizler de inşallah TOKİ’mizle bölgede okul, hastane ve buna benzer birçok eserleri inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Nahçıvan’la Bakü’yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Bölgemizde ve tüm dünyada zalimin zulmünün ebedi olmadığı, bir gün mutlaka hakkın, hakkaniyetin, adaletin tecelli edeceği herkes tarafından görülmüştür” dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan Şehitliği’ne geçen Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Gerekli adımı biz de atarız

Erdoğan, bu bölgenin barışa ihtiyacı olduğunu belirterek “Bunu başarmamız lazım ve Ermenistan, Azerbaycan ile problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırlarının açılmasının Ermenistan’a sağlayacağı faydalar saymakla bitmez. Velhasıl bu zaferi herkesin ortak zaferi haline getirmek bizlerin elindedir. Bir daha Kafkasya’nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Biz bu mücadeleyi kendimiz ve dostlarımızla birlikte ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek küresel düzeyde de veriyoruz” dedi.

Yeni bir dönemin başlangıcı