Karabağ zaferi Türk dünyasının gururudur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “(Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham (Aliyev) kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan Ordusu, Karabağ’ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü” dedi. Erdoğan, Azadlık Meydanı’nda, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı’nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Günü Töreni’nde konuştu. Karabağ Zaferi’nin vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadığını aynı zamanda bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatan muharebesi, Asya ve Avrupa’daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya’da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz” dedi.





TÜRK DÜNYASI İÇİN GURUR VESİLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i tebrik etti, başarılarının daim olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: “Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün burada Azerbaycan askeri Türkiye’den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza yan yanalar. Askerlerimize baktıkça iki devlet tek millet şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ’ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor.”





TÜM BÖLGENİN REFAHINA HİZMET EDECEK

Kafkasya’da barışın hakim olmasının Asya’dan Avrupa’ya tüm bölgenin refahına hizmet edeceği kanaatinde olduklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Şunu da burada özellikle vurgulamak isterim; biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği, samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın (Nikol) Paşinyan’ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada Can Azerbaycan’ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvanç duyuyoruz.”

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçlendiğini kaydeden Erdoğan şunları kaydetti: “Hatırlayacaksınız asrın proje Azeri-Çırak-Güneşli başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz ve TANAP ile taçlandırdığımız iş birliğimizi son olarak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nı faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu iş birliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya’da tesis edilecek yeni rotaların ulaştırma ve enerji iletim imkanlarını arttırmasını temenni ediyoruz. Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridoru’nun bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor.”





AZERBAYCAN BÜYÜK GAYRET SARF EDİYOR

Bilhassa Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nı en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan’la beraber çok daha ileri adımlar atacaklarına inandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Azerbaycan, Karabağ başta olmak üzere bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor” ifadelerini kullandı. İlham Aliyev ile Karabağ’a yaptıkları ziyaretlerin bir kısmına Şahbaz Şerif’in de iştirak ettiğini hatırlatan Erdoğan, zaferden sonra Karabağ’ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettiğini söyledi.





GÖRDÜKLERİMİZ SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Havalimanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demir yollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördüklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ekledi: “İlham kardaşımın liderliğinde Can Azerbaycan’ın neleri başarabileceğine yakından tanık olduk. Bir kez daha ‘maşallah, barekallah’ diyorum. Tabii bizim gördüklerimiz sadece bir başlangıç, inşallah bunların devamı da gelecek. Muhteşem güzelliğiyle Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Bu süreçte biz de Azerbaycan’a gereken her türlü desteği vereceğiz. Can Azerbaycan’la ikili iş birliğimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki birlik ve dayanışmamızı da sürdürüyoruz. Aile meclisimizin tüm fertlerinin en üst düzey katılımıyla Ekim ayında Gebele’de 12. Zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvede çağrısını yaptığım, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü kararının da UNESCO bünyesinde hayata geçmesinden memnuniyet duyuyorum.”





PAKİSTAN-AFGANİSTAN ATEŞKESİ SÜRMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası Aliyev ve Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan, Şerif ile görüşmesinde ise Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu belirtti.





Desteği asla unutmayacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2. Karabağ Savaşı’nda verdiği destekten güç ve moral aldıklarını belirtti. Karabağ zaferinin 5. yıl dönümünde Bakü’de düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Aliyev, “Erdoğan’ın ‘Azerbaycan yalnız değildir.’ sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi. Türk askerlerinin de törende yer aldığını belirten Aliyev, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğin göstergesi olduğunu vurguladı. Aliyev, Pakistan Devleti ve halkının 2. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a destek verdiğini hatırlatarak, “Törende Pakistan askerleri de bulunuyor. Bu, üç ülkenin ordularının birliğinin tezahürüdür” değerlendirmesinde bulundu.





Dünya hayranlıkla izledi

Bakü’deki askeri geçit töreninde konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Karabağ zaferinin egemenlik için mücadele eden tüm dünya uluslarına bir “umut ışığı” olduğunun altını çizdi. Şerif, “Dünya, Azerbaycan’ın cesur Silahlı Kuvvetlerinin, atalarının toprakları olan Karabağ’ı kurtarışını hayranlıkla izledi” ifadesini kullandı. Bu süreçte Pakistan’ın, Azerbaycan’ın yanında durduğunu hatırlatan Şerif, bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmayı sürdüreceklerini kaydetti. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada bulunması vesilesiyle kendisine olan hayranlığını dile getirmek istediğini belirterek, Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye’nin dünya arenasında modern, stratejik bir oyuncu haline geldiğinin altını çizdi.





F-16’lar Bakü semalarında

Azerbaycan Ordusu'nun 2. Karabağ Savaşı’nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü, Bakü’de geniş kapsamlı askeri geçit töreniyle kutlandı. Azadlık Meydanı’ndaki töreni Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte izledi.

* Türkiye’nin 2. Karabağ Savaşı boyunca verdiği desteğin sembolü olarak Cumhurbaş-kanlığı Muhafız Alayı Tören Birliği Komando Taburu da geçitte yer aldı. İki ülke askerlerinin adımlarındaki uyum, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. 2. Karabağ Savaşı gazileri, büyük coşkuyla meydandan geçti.

* Azerbaycan Ordusu'nun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, iç güvenlik birlikleri, Milli Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri geçti.

* 2. Karabağ Savaşı’nın seyrini değiştiren insansız hava araçları (İHA), Azerbaycan envanterindeki Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA’lar da törende yer aldı. Hazar Denizi’nde, Bakü açıklarında demirli savaş gemileri ve Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar da Azerbaycan bayrağının renklerinde duman bırakarak gösteriye katıldı.

* Törende Azerbaycan Ordusu'nun modern tankları, uzun menzilli füze sistemleri ve topçu unsurları da sergilendi.

* Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16’lar, geçit töreni kapsamında Bakü semalarında uçtu.



