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Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Giresun açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

12:43 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AFAD verilerine göre, Giresun açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.






#AFAD
#Karadeniz
#deprem
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