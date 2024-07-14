Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem

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AFAD verilerine göre, Giresun açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde tasarruf yok yatırım var
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufun olmadığını yatırımın olduğunu vurguladı.
Hatay'da deprem köy evleri ne zaman teslim edilecek?
6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı süren 117 köy tipi afet evinin anahtar teslim tarihi için geri sayım başladı. Peki Hatay'da deprem köy evleri ne zaman teslim edilecek? AFAD köy evi kura çekilişi ne zaman?
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1 saat önce
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