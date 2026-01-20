Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 15, Artova ilçesinde 26, Sulusaray ilçesinde 3, Yeşilyurt ilçesinde 5, Erbaa'da 18, Reşadiye'de 30, Niksar'da 25, Başçiftlik'te 6, Turhal'da 13, Pazar'da 4, Almus'ta 33, Zile'de ise 12 olmak üzere 190 köy yolu ulaşıma kapandı.