Malatya'da kapanan 53 mahalle yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı

19/01/2026, Pazartesi
Malatya’da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 53 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kent genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü, 1226 kilometrelik yol ağının temizlendiği bildirildi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kardan kapanan 1226 kilometrelik 53 yerleşim yerinin yolu yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü kentte, Arapgir’de 5, Battalgazi’de 3, Doğanyol’da 3, Hekimhan’da 3, Kale’de 7, Pütürge’de 23, Yeşilyurt’ta 9 mahalle yolu olmak üzere toplamda 1226 kilometrelik yol açma çalışması yapıldı.


