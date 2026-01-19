Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak yoluna çığ düştü: Karayolu ulaşıma kapandı

Şırnak yoluna çığ düştü: Karayolu ulaşıma kapandı

09:5819/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Şırnak
Şırnak

Şırnak-Beytüşşebap karayoluna çığ düştü. Trafiğe kapanan yolu açmak için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sürene çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında karayoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

2 saatlik çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açılırken, karla mücadele timleri gece gündüz karlı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.




#Şırnak
#çığ
#karayolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Şanlıurfa kurası saat kaçta, kura çekilişi saati mi değişti?