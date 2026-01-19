Şırnak yoluna çığ düştü: Karayolu ulaşıma kapandı

Şırnak
Şırnak-Beytüşşebap karayoluna çığ düştü. Trafiğe kapanan yolu açmak için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sürene çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü yakınlarında karayoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.
2 saatlik çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açılırken, karla mücadele timleri gece gündüz karlı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
