Karaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: LPG tankı yerinden çıkan otomobilde gaz kaçağı paniği

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 70 EU 631 plakalı Skoda marka otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 AZ 047 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.’nın kullandığı otomobilin bagajındaki LPG tankı yerinden çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören itfaiye ekipleri ise aracın akü ve gaz bağlantısını keserek araca ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aracın LPG tankında gaz kaçağı meydana geldi. Durumu fark eden trafik polisleri hemen yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Çağrılan itfaiye ekibi gaz kaçağı olan araca müdahale ederken, trafik polisinin dikkati sayesinde olası bir üzücü olayın önüne geçilmiş oldu. Kazaya karışan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.