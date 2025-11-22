Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: LPG tankı yerinden çıkan otomobilde gaz kaçağı paniği

Karaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: LPG tankı yerinden çıkan otomobilde gaz kaçağı paniği

23:1222/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazaya karışan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Karaman’ın Hamidiye Mahallesi’nde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, LPG’li araçta yaşanan gaz kaçağı paniğe neden oldu. Trafik polislerinin dikkati sayesinde yol trafiğe kapatılarak olası bir facia önlendi, itfaiye ekipleri gaz kaçağına müdahale etti.

Karaman’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, LPG’li araçta gaz kaçağı paniği yaşandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 70 EU 631 plakalı Skoda marka otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 AZ 047 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.A.’nın kullandığı otomobilin bagajındaki LPG tankı yerinden çıktı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören itfaiye ekipleri ise aracın akü ve gaz bağlantısını keserek araca ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aracın LPG tankında gaz kaçağı meydana geldi. Durumu fark eden trafik polisleri hemen yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Çağrılan itfaiye ekibi gaz kaçağı olan araca müdahale ederken, trafik polisinin dikkati sayesinde olası bir üzücü olayın önüne geçilmiş oldu. Kazaya karışan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


#Karaman
#otomobil
#kaza
#LPG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...