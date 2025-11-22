Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Trafik uyarı levhasına uymadı: Kazaya neden oldu

Trafik uyarı levhasına uymadı: Kazaya neden oldu

00:5822/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de dur levhasının bulunduğu sokaktan gelen bir otomobil, kontrolsüz şekilde geçerek başka bir araçla çarpıştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dur levhasına dikkat etmeyerek kontrolsüz yola çıkan otomobil kazaya neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Hasbülbül Sokak’ta, dur levhasının bulunduğu sokaktan gelen bir otomobil, kontrolsüz şekilde geçerek başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından savurulan otomobil levhayı devirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



#Kayseri
#Kaza
#Levha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?