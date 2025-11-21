Anadolu'nun en görkemli binası araştırılıyor: Türk ve Koreli arkeologlar Warşama Sarayı'nın gizemini çözüyor

"ÇOK DAHA KARMAŞIK BİR YAPI İLE KARŞILAŞTILAR"





Prof. Dr. Kulakoğlu, Uzak Doğu’da Kültepe Höyüğü gibi bir oluşumun olmadığına da dikkat çekerek, “Koreli arkeologlarla burada güzel bir iş birliği gerçekleştirebilirsek eminin daha sonra Anadolu’da diğer merkezlerde de benzer çalışmalar yapılabilecek. Koreli arkeologlar Anadolu’dan farklı bir bölgeden geliyorlar. Özellikle, höyük dediğimiz katmanlaşmış bir yerleşim bir biçimi o bölgelerde yok. Genel anlamda Uzak Doğu’da yok. Çin’in bazı kısımlarında var ama genel anlamda böyle yerleşimler yok. Kültepe Anadolu’nun en büyük höyüğü. Burada beklediklerinden çok daha karmaşık bir yapı ile karşılaştılar. Bu gayet doğaldır. Bizim için de geçerli, yeni bir yere başlarken herkes için geçerlidir” diye konuştu.