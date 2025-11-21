Anadolu'nun en görkemli binası araştırılıyor: Türk ve Koreli arkeologlar Warşama Sarayı'nın gizemini çözüyor

Kayseri’de 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde 2024 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, Koreli arkeologlar Kayseri’de kazı çalışması yaptı. Anadolu’nun en görkemli binası olarak kabul edilen Kültepe’deki Warşama Sarayı’nın uzantılarında Türk ve Koreli arkeologların yaklaşık 1,5 ay ortak çalışma yaptığını belirten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Şimdilik, jeofizik sonuçları ile arkeolojik kazıların aslında burada test çalışmaları yapıldı. Verilerin ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar Türk arkeolojisi için de yeni bir başlangıç olacak" dedi.
Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu 6 bin yıllık Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Höyük ve onu saran karumdan oluşan Kültepe'de, yönetim binaları, saray, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor.
1948 yılından bu yana ören yerinde devam eden kazı, restorasyon ve envanter çalışmaları, Kültepe'yi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerin biri haline getiriyor. Bu kapsamda Erken Tunç Çağı'na tarihlenen sarayda kazı ekibinin çalışmaları sürüyor.
Türk arkeologların yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen arkeologlar da Kültepe’de kazı çalışmalarına katılıyor. Bu kapsamda, 2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı ile Kore’deki en büyük arkeolojik araştırma enstitüsü olan Kore Cumhuriyeti Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü ile imzalanan anlaşma kapsamında, Koreli arkeologlar ile Türk arkeologlar kazı çalışması yaptı.
"KAZILARI 3 ALANDA YÜRÜTTÜK"
4 bin yıl önce Anadolu’nun en görkemli binası olarak kabul edilen Kültepe’deki Warşama Sarayı’nın uzantılarında yapılan jeofizik çalışması sonrası Türk ve Koreli arkeologlar, yaklaşık 1,5 ay ortak kazı çalışması yaptı.
Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma kapsamında Koreli arkeologların Kültepe’de çalışmaları, aynı şekilde de Türk arkeologların ve öğrencilerin de Kore’de bilimsel çalışma yapması için imkan yarattık. Bu anlaşma kapsamında bu sene Kore’den ilk defa gelen arkeologlarla birlikte Kültepe’de kazılara başladık. 3 alanda kazıları yürüttük. Çalışmaların amacına bakarsak, yine bizim Asurlu tüccarların geldiği döneme ait kalıntıları takip etmek” dedi.
Kazı çalışmalarının önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Kulakoğlu, “Kültepe’nin ve Anadolu’nun en büyük binalarından biri olan Warşama Sarayı’nın uzantılarını araştırıyoruz. Daha önce buralarda jeofizik çalışması yapıldı. Bu çalışma sonrasında da kazı alanında anomaliler tespit edildi ve burada planlama yapılarak, kazıya başlanılmasına karar verildi. Şimdilik, jeofizik sonuçları ile arkeolojik kazıların aslında burada test çalışmaları yapıldı. Burada verilerin ne kadar doğru olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Jeofizik çalışmalarından elde ettiğimiz veriler gerçek olarak teyit edilebilirse daha sonra burada daha kapsamlı bir kazı çalışmasına devam edeceğiz. Bu çalışmalar öyle tahmin ediyorum ki Türk arkeolojisi için de yeni bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.
"ÇOK DAHA KARMAŞIK BİR YAPI İLE KARŞILAŞTILAR"
Prof. Dr. Kulakoğlu, Uzak Doğu’da Kültepe Höyüğü gibi bir oluşumun olmadığına da dikkat çekerek, “Koreli arkeologlarla burada güzel bir iş birliği gerçekleştirebilirsek eminin daha sonra Anadolu’da diğer merkezlerde de benzer çalışmalar yapılabilecek. Koreli arkeologlar Anadolu’dan farklı bir bölgeden geliyorlar. Özellikle, höyük dediğimiz katmanlaşmış bir yerleşim bir biçimi o bölgelerde yok. Genel anlamda Uzak Doğu’da yok. Çin’in bazı kısımlarında var ama genel anlamda böyle yerleşimler yok. Kültepe Anadolu’nun en büyük höyüğü. Burada beklediklerinden çok daha karmaşık bir yapı ile karşılaştılar. Bu gayet doğaldır. Bizim için de geçerli, yeni bir yere başlarken herkes için geçerlidir” diye konuştu.