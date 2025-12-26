Yeni Şafak
Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti

00:4826/12/2025, Cuma
IHA
Aynı evde yaşadığı abisini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sivas'ta aynı evde yaşayan iki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ağabeyi Gökhan Doğruyol’u göğsünden bıçakladı. Ağabey Doğruyol, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas’ta kardeşi tarafından göğsünden bıçaklanan ağabey, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ağabeyi Gökhan Doğruyol’u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evden kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Doğruyol’un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Ağabey
#Bıçaklama
#Kardeş
