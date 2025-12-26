Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., ağabeyi Gökhan Doğruyol’u göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası evden kaçan şüpheli C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Gökhan Doğruyol’un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.