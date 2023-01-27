'Karne hediyesi et' yalanı Alman basınına servis edildi: Ham görüntülerinin ortaya çıktığı kasıtlı olarak gizlendi
Habertürk muhabiri tarafından kurgulandığı ortaya çıkan "Karne hediyesi et" yalanı Bülent Mumay tarafından Alman basınına servis edildi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine'de yayınlanan "Erdoğan ülkesinde çocukluk" başlıklı makalede, haberin ham görüntülerinin ortaya çıktığı kasıtlı olarak gizlendi. Mumay, annenin sözlerini itibarsızlaştırmak için, "Çocuğun annesi televizyon kamerası önüne sürüklenerek 'Biz fakir değiliz, zenginiz, her gün et yiyoruz' demeye zorlandı." ifadelerini kullandı.
14:50 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kurgu haber Alman medyasına servis edildi.
Habertürk,
'karne hediyesi olarak et alındı'
yönündeki haberi yapan muhabir hakkında soruşturma başlatmıştı. Kurum içi yapılan soruşturma sonucunda muhabir Fatmanur Boylu'nun röportaj öncesinde küçük çocukla nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı belirlendi.
Habertürk tarafından paylaşılan ham görüntülerle muhabirin küçük çocuğu yönlendirmek için,
"Annem karne hediyesi et aldı der misin?"
şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.
MUHABİRİN İŞİNE SON VERİLDİ
Tepki çeken görüntülerin ardından haberi yapan Fatmanur Boylu'nun işine son verildi. Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"İncelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.
Bu haberde muhabirimizin, çocuğun konuşması/konuşturulması ile ilgili kısımda aldığı tutum ilkelerin açıkça ihlali niteliğinde görülmüş olduğundan kendisiyle iş ilişkimiz bugün itibarıyla sonlandırılmıştır."
KURGU HABER ALMAN BASININA SERVİS EDİLDİ
Haberin kurgu olduğunun ortaya çıkmasına rağmen
'karne hediyesi et'
yalanı, Bülent Mumay tarafından Alman medyasına servis edildi. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Frankfurter Allgemeine'de yer alan Bülent Mumay imzalı bir makalede, yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen aynı haber işlendi.
Makalesinde, ham görüntüleri kasıtlı olarak sansürleyen Mumay, annenin sözlerini itibarsızlaştırmak için,
"Çocuğun annesi televizyon kamerası önüne sürüklenerek
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.