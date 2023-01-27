'Karne hediyesi et' yalanı Alman basınına servis edildi: Ham görüntülerinin ortaya çıktığı kasıtlı olarak gizlendi

"İncelenen ham kayıtların açıkça gösterdiği üzere; muhabirimizin haberde konuşan çocukla gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak, çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı ve çocuğun bu yönlendirme doğrultusunda konuştuğu maalesef tespit edilmiştir.