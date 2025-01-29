Kartalkaya'daki bir otelin çalışanı yangın gecesini anlattı: Ateşi ayaklarımda hissediyorum

"Belki girsem kendim de ölürdüm, belki bir can daha kurtarırdım bilemiyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Elimizden geleni yaptık. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Önlemleri almamız lazım. Burada iki itfaiye ekibi olsa bunlar belki olmayabilirdi. Yanımdaki arkadaşlarım da insanlara yardım etmeye çalıştı. Arka tarafa geçmeye çalıştılar. Otopark tarafından girip belki o tarafı yangın sarmamıştır, odalara çıkalım insanları uyandıralım diye düşündük ama onu da yapamadık. İçeride duman öyle yayılmış ki otopark tarafını bile kaplamıştı. Girme şansımız yoktu."