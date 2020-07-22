KASAM'dan yeni bir konferans daha: Darbenin yıldönümünde Mısır'da Arap Baharının geleceği tartışılacak

Dünya

Ermenistan'ın Türkiye korkusu: Askeri müdahalede bulunmalarından endişe ediyoruz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına olası müdahalesi konusunda endişeli olduklarını söyledi. Mnatsakanyan, iki ülke arasındaki barış sürecini desteklemek için iyi bir temel oluşturmaya çalıştıklarını da iddia etti.