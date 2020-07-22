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Gündem KASAMdan yeni bir konferans daha Darbenin yıldönümünde Mısırda Arap Baharının geleceği tartışılacak
İSTANBUL

KASAM'dan yeni bir konferans daha: Darbenin yıldönümünde Mısır'da Arap Baharının geleceği tartışılacak

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), 'Darbenin Yıldönümünde Mısır'da Arap Baharının Geleceği' konulu programı YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Dr. Essam Abdulshafy ve Eski Mısır Yatırım Bakanı Yahya Hamid konuşmacı olarak katılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Programa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Dr. Essam Abdulshafy ve Eski Mısır Yatırım Bakanı Yahya Hamid konuşmacı olarak katılacak.
Programa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Dr. Essam Abdulshafy ve Eski Mısır Yatırım Bakanı Yahya Hamid konuşmacı olarak katılacak.

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayınlara bir yenisini daha ekliyor.

Ortadoğu'nun kaderini etkileyen Arap Baharı'nın Mısır'daki yansımalarının tartışılacağı yayına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Dr. Essam Abdulshafy ve Eski Mısır Yatırım Bakanı Yahya Hamid konuşmacı olarak katılıyor.


  • Canlı olarak yayınlanan program 21:00'de başladı. Takip etmek isteyenler Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin YouTube Kanalından yayını izleyebilir.

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