KASAM'dan yeni bir konferans daha: Darbenin yıldönümünde Mısır'da Arap Baharının geleceği tartışılacak

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) YouTube üzerinden gerçekleştirdiği yayınlara bir yenisini daha ekliyor.
Ortadoğu'nun kaderini etkileyen Arap Baharı'nın Mısır'daki yansımalarının tartışılacağı yayına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası İlişkiler Akademisi Başkanı Dr. Essam Abdulshafy ve Eski Mısır Yatırım Bakanı Yahya Hamid konuşmacı olarak katılıyor.
- Canlı olarak yayınlanan program 21:00'de başladı. Takip etmek isteyenler Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin YouTube Kanalından yayını izleyebilir.