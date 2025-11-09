Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu’da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

Kastamonu’da baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

00:109/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Evde bulunan silah ile oğlunu vurdu
Evde bulunan silah ile oğlunu vurdu

Kastamonu'nun Taşköprü'de baba ve oğlu arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. H. Ç. evde bulunan silahıyla oğlu Önder Ç.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan Önder Ç. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.


Olay, Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç’ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



#Silah
#Öldürme
#Baba-Oğul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...