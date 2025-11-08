Yeni Şafak
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

23:278/11/2025, Cumartesi
DHA
43 Yaşındaki Faruk Ateş
Aydın'ın Söke ilçesinde esnaf olan 43 yaşındaki Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüpheliler için harekete geçti.

Aydın’ın Söke ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğrayan Faruk Ateş (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. İlçenin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ateş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olaya ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



