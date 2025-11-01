İsrail'den Lübnan’a yeni saldırı hazırlığı

İşgal ordusuna bağlı kuvvetlerin önceki gün Lübnan’ın güneyindeki Belida beldesine girerek belediye binasında bir belediye çalışanını öldürmesi ve akşam saatlerinde İsrail'e ait insansız uçakların başkent Beyrut üzerinde uçması iki taraf arasındaki gerilimi iyice arttırdı. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, bugün de bombardımanlarını sürdürürken Kuni köyünü hedef alan saldırıda iki Lübnanlı sivil daha yaşamını yitirdi. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) verdiği bilgiye göre, artan gerilimle birlikte İsrail hükümeti, Lübnan’a yeni bir saldırıyı ele almak için bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki toplantıda, Hizbullah’ın Suriye’den kısa menzilli füzeleri Lübnan’a kaçırdığı ve gücünü yeniden toparlamaya başladığı öne sürülerek bölgeye yeni bir müdahale konuşuldu. KAN’a konuşan üst düzey iki İsrailli yetkili, “Hizbullah gücünü yeniden toparlamaya ve Suriye’den yüzlerce kısa menzilli füze kaçırmaya devam ediyor. Bu durum karşısında kimse bizden kafamızı kuma gömmemizi bekleyemez” dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında 26 Kasım 2024’te ilan edilen ateşkes, geçen yaklaşık bir yıllık süreçte İsrail tarafından 4 bin 500 kez ihlal edildi. Bu ihlallerde yüzlerce Lübnanlı yaşamını yitirdi. Anlaşma kapsamında Lübnan topraklarından çekilmesi gereken İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Lübnan’ın güneyindeki 5 askeri noktada varlığını sürdürüyor. Son olarak Belida beldesinde yaşanan ihlali “kabul edilemez” diye nitelendiren Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordu yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, orduya İsrail kuvvetlerinin bir kez daha sınırı ihlal etmesi halinde onlara karşı koyma talimatı vermişti. Avn, dün yaptığı açıklamada da “Biz haklarımızı geri almak için müzakere yoluna bağlı kaldıkça karşı taraf bize düşmanlıkla cevap verdi. İsrail işgalinin sonlanması için müzakereleri sürdürmeye hazırız ancak müzakere tek taraflı olmaz. Karşılıklı irade gerektirir” dedi. Konuya dair açıklama yapan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ihlallerini durdurmak için bütün siyasi ve diplomatik imkanlarını toplamaya çalıştıklarını söyledi. Lübnan’da Hizbullah ve diğer grupların silahlarını devlet tekeline alma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selam, “Bu yalnız bir slogan değil, devletin aldığı geri dönülemez bir karar” ifadelerini kullandı.