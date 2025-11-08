Kars'ta yaralı halde bulunmuştu: Tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan bozayı,

Kafkas Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kontrollerinde kırık tespit edilmeyen bozayının vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, tedaviye alındı.