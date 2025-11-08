Yeni Şafak
Kars'ta yaralı halde bulunmuştu: Tedaviye alındı

15:328/11/2025, Cumartesi
DHA
Yaralı bulunan bozayı, tedaviye alındı.
Yaralı bulunan bozayı, tedaviye alındı.

Kars Sarıkamış’ta yol kenarında yaralı halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan bozayı,
Kafkas Yaban Hayvanı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kontrollerinde kırık tespit edilmeyen bozayının vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayı, tedaviye alındı.
  • Bozayı, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
