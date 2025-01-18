Kaybolan bozayı yemlerle ve tuzaklarla aranıyor

Bölgenin sulak arazi olması nedeniyle ayının izine rastlanmadığını belirten muhtar Kuş, "Ekipler gece ve gündüz bölgeyi defalarca aradı. Hiçbir ize rastlamadı. Ayıyı yakalamak için belirli yerlere yiyecekler konuldu, tuzaklar kuruldu. Ayrıca belki barınağa döner diye kara yolu gece boyunca kontrol edildi. Hiçbir ize rastlanmadı. Çalışmalar bu sabah yeni ekiplerle devam ediyor" diye konuştu.