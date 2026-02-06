Kastamonu’da otomobil ile pat pat çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobil ile “pat pat” diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Cide Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile E.E. idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada tarım aracının sürücüsü ile yanında bulunan D.E., M.G. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.