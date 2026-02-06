Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu’da otomobil ile pat pat çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Kastamonu’da otomobil ile pat pat çarpıştı: Üç kişi yaralandı

23:176/02/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobil ile “pat pat” diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobil ile çarpışan, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cide-Kastamonu karayolu Cide Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile E.E. idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kazada tarım aracının sürücüsü ile yanında bulunan D.E., M.G. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Kastamonu
#otomobil
#pat pat
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet 2026 Ramazan takvimine göre ilk oruç günü