Gündem Kaya Çilingiroğlu Türkiye 20 yılda ABDye kafa tutar hale geldi
POLİTİKA

Kaya Çilingiroğlu: Türkiye 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldi

Türkiye'nin 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldiğini belirten Kaya Çilingiroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke insanı üzerindeki ölü toprağını kaldırdığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kaya Çilingiroğlu: Türkiye 20 yılda ABDye kafa tutar hale geldi
Kaya Çilingiroğlu

Ünlü iş ve spor insanı Kaya Çilingiroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin son 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldiğini söyledi. Ensonhaber'in YouTube programı Ensonmagazin'e konuk olan Çilingiroğlu, Bu aralar siyasete merak saldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ölü toprağı vardı bu ülke insanının üstünde"

"Bu ülke şu anda büyüyor. Büyürken de sıkıntı çekeceksin kardeşim. İlk doğalgaz olayı çıktı bizde. Dediler ki 'çok derinde şöyle-böyle...' Bugün yarın çıkıyor galiba ve 8-10 yıllık ihtiyacımız karşılayacak ve ihracatçı ülke olacağız.4-5 sene evveldi araba hikayesi çıktığı zaman ben dahi 'bu da abartı' falan demiştim, yaptı satıyor bile... Yok satıyor. Togg da alırım, hisse senedi olursa sıraya da yazılacağım.

Azerbaycanlı yazardan Erdoğan’a övgü dolu sözler: O’nu nasıl sevdiğimizi bilsin isterim
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Azerbaycanlı yazardan Erdoğan’a övgü dolu sözler: O’nu nasıl sevdiğimizi bilsin isterim
Azerbaycan Yazarlar Birliği Üyesi Aydın Kerimov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şiir yazdı. Kerimov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf ederek, “Bu şiir Tayyip Erdoğan'a ithaftır. Ölümlü dünyadayız, kayda al, belki bir gün kulağına gider. O'nu nasıl sevdiğimizi bilsin isterim.' dedi.


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