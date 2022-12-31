Kaya Çilingiroğlu: Türkiye 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldi

Ünlü iş ve spor insanı Kaya Çilingiroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin son 20 yılda ABD'ye kafa tutar hale geldiğini söyledi. Ensonhaber'in YouTube programı Ensonmagazin'e konuk olan Çilingiroğlu, Bu aralar siyasete merak saldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ölü toprağı vardı bu ülke insanının üstünde"

"Bu ülke şu anda büyüyor. Büyürken de sıkıntı çekeceksin kardeşim. İlk doğalgaz olayı çıktı bizde. Dediler ki 'çok derinde şöyle-böyle...' Bugün yarın çıkıyor galiba ve 8-10 yıllık ihtiyacımız karşılayacak ve ihracatçı ülke olacağız.4-5 sene evveldi araba hikayesi çıktığı zaman ben dahi 'bu da abartı' falan demiştim, yaptı satıyor bile... Yok satıyor. Togg da alırım, hisse senedi olursa sıraya da yazılacağım.

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