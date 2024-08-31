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Kayıp Narin ile ilgili flaş gelişme: Amcasının aracındaki kıyafetle DNA'sı uyuştu

Diyarbakır'da 11 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan amcanın aracındaki DNA ile Narin'in kıyafetindeki DNA eşleşti. Şüpheli amcanın, Narin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat sonra telefonunu kapattığı belirlendi.

20:28 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:32 - 31/08/2024 Cumartesi
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Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmaları 11'inci gününde.
Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmaları 11'inci gününde.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.

Amca gözaltında

Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S. G. gözaltına alındı.

Amcasının aracındaki kıyafetle DNA'sı uyuştu

TRT Haber'de yer alan habere göre;
Gözaltına alınan amcanın aracındaki DNA ile Narin'in kıyafetindeki DNA eşleşti.

Köyden ayrılmış, telefonunu kapatmış

Şüpheli amcanın, Narin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat sonra telefonunu kapattığı belirlendi.



#Narin Güran
#DNA
#Diyarbakır
#Amca
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