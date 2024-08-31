Kayıp Narin ile ilgili flaş gelişme: Amcasının aracındaki kıyafetle DNA'sı uyuştu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.
Amca gözaltında
Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S. G. gözaltına alındı.
Amcasının aracındaki kıyafetle DNA'sı uyuştu
Köyden ayrılmış, telefonunu kapatmış
Şüpheli amcanın, Narin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve 1 saat sonra telefonunu kapattığı belirlendi.