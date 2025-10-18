Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri'de bir ev kurşunlandı: Evde kimsenin olmaması faciayı önledi

Kayseri'de bir ev kurşunlandı: Evde kimsenin olmaması faciayı önledi

02:2318/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlanan bir evin camından 2 mermi içeri isabet ederken, evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlanan evin camından 2 kurşun içeri girerken, evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Günay Sokak’ta üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki T.B.’ye ait ikamet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Sıkılan 7 kurşundan 5’i binanın duvarlarına gelirken, 2 kurşunda cami geçerek, eve girdi. Evde kimsenin olmaması nedeniyle olayda zarar gören olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kayseri
#Melikgazi
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?