Kayseri'de güven timleri aranan şahsı yakaladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan yaya devriyesinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte huzuru koruma adına Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yaya devriyesi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. (57) yakalandı.