Kayseri'de güven timleri aranan şahsı yakaladı

01:235/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
IHA
A.Y. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.
Kayseri’de Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yaya devriyesi yapan polis ekipleri, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte huzuru koruma adına Kazancılar Çarşısı ve çevresinde yaya devriyesi yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. (57) yakalandı.

A.Y. polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.


#Kayseri
#devriye
#yakalama
