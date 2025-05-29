Kayseri'de üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapis onandı

Dokuz yaşındaki üvey oğlunu sesinden rahatsız olduğu için öldürdüğünü itiraf etti

Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.