Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’a bağlı Sarıyar köyü girişinde meydana geldi. Ali Şahin kullandığı özel otomobili ile kaza yaptı. Yoldan çıkan aracını kurtarmak için Akay Kara’dan yardım istedi. Kaya traktörü ile olay yerine gitti.

İHA Akay Kara hayatını kaybetti.

Ali Şahin traktör yardımı ile şarampole devrilen aracı kurtarmak isterken kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahin ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İHA Ali Şahin.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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