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SİVAS

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Sivas’ta kaza yapan arkadaşının yardımına giden bir kişi kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Traktörün altında kalan Akay Kara hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’a bağlı Sarıyar köyü girişinde meydana geldi. Ali Şahin kullandığı özel otomobili ile kaza yaptı. Yoldan çıkan aracını kurtarmak için Akay Kara’dan yardım istedi. Kaya traktörü ile olay yerine gitti.

Akay Kara hayatını kaybetti.
İHA
Akay Kara hayatını kaybetti.

Ali Şahin traktör yardımı ile şarampole devrilen aracı kurtarmak isterken kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şahin ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ali Şahin.
İHA
Ali Şahin.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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