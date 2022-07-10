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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni provokasyon: Gençlere 'Kredi borçlarınızı ödemeyin' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni mezun olan gençlerden, devletten aldıkları faizli kredi borçlarını ödememelerini istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlundan yeni provokasyon: Gençlere Kredi borçlarınızı ödemeyin dedi
Arşiv - ​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından verdiği mesajlara devam ediyor. Bayram mesajını da yazılı olarak yayınlayan Kılıçdaroğlu, bugün paylaşımında öğrenim kredilerine yer verdi.

"Faizli kredi borçlarınızı ödemeyin"

Devletten aldığı KYK öğrenim kredisi borcunun faizinden şikayet eden yeni mezun bir Twitter kullanıcısının paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, gençlere faizli borçlarını ödememeleri çağrısında bulundu.

"Bir sene içinde iktidara geliyoruz"

Kılıçdaroğlu, bir yıl içerisinde iktidara geleceklerini ve gençlerden sadece ana parayı iş sahibi olduklarında isteyeceklerini söyledi.

"Sadece ana parayı geri alacağız"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda." ifadelerine yer verdi.

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